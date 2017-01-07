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Россияне не пострадали во время наводнения на острове Самуи в Таиланде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Некоторые российские туристы не смогли вовремя вылететь с острова Самуи в Таиланде в связи с наводнением, сообщается в субботу на сайте Ростуризма.

"В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи (Таиланд) оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту", - говорится в сообщении.

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По данным Ростуризма, среди пострадавших от разгула стихии российских граждан нет, однако часть туристов не смогла вовремя вылететь домой с отдыха.

"По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами, - отмечается в сообщении. - Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром министерства иностранных дел Российской Федерации и консульским отделом посольства России в Таиланде", - сообщает ведомство.

Как ожидается, погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек стали жертвами проливных дождей, которые обрушились на юг Таиланда за последнюю неделю. Власти Таиланда привлекли армию для оказания помощи пострадавшим от дождей и для раздачи продовольствия местным жителям. Дожди размыли многие дорогие и затопили железнодорожные пути, что привело к сбоям в движении поездов и автобусов. Сотни туристов отложили поездки в этот регион страны.

Теги: Таиланд, Ростуризм
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