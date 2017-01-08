Главные новости
МоскваВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ миреWikiLeaks не увидела доказательств США о связи своих информаторов с какой-либо странойВ миреВ Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии
В мире

Отключения электричества в Стамбуле объяснили кибератаками США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр энергетики Турции Берат Албайрак обвинил США в кибератаках, которые, по его словам привели к массовым отключениям электричества в Стамбуле, сообщает в воскресенье Turkish Minute.

"Вчера мы столкнулись с интенсивной атакой, исходившей из США. Таким атакам систематически подвергаются различные подразделения министерства энергетики, однако мы все их отразили", - заявил глава ведомства.

Массовые отключения электроэнергии на минувшей неделе происходили в Стамбуле и его окрестностях. Албайрак отчитался о том, что ситуация улажена, а ответственным вынесены "серьезные предупреждения". Однако это не избавило его от волны критики: министра обвиняют в неспособности справиться с проблемой и напоминают о том, что эту должность он занял благодаря родству с президентом Турции (Албайрак женат на дочери Эрдогана).

Теги: Турция, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Прервано железнодорожное сообщение между Бельгией и ЛюксембургомПрервано железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом
Из-за ледяных дождей два состава оказались заблокированы на путях; поезда не будут ходить до утра воскресеньяПодробнее
Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по делу о похищении архиепископаСуд в Киеве разрешил задержать Януковича по делу о похищении архиепископа
Следствие считает, что экс-президент таким образом пытался добиться отречения нелояльного киевского митрополитаПодробнее
В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла РоссииВ Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла России
По данным турецких СМИ, четверо - сослуживцы убийцы Андрея Карлова, пятый, предварительно, связан с проповедником Фетхуллахом ГюленомПодробнее
СБУ назвала недопустимым обнародование Савченко списков пленных в ДонбассеСБУ назвала недопустимым обнародование Савченко списков пленных в Донбассе
Ранее депутат написала о таких планах в соцсети, она также подтвердила свою встречу в начале декабря с лидерами ДНР и ЛНРПодробнее
СМИ сообщили о проблемах с психикой у стрелявшего в аэропорту ФлоридыСМИ сообщили о проблемах с психикой у стрелявшего в аэропорту Флориды
Накануне в результате стрельбы 26-летнего экс-служащего Нацгвардии США погибли пять человекПодробнее
WikiLeaks не увидела доказательств США связей своих информаторов с какой-либо странойWikiLeaks не увидела доказательств США связей своих информаторов с какой-либо страной
Ранее спецслужбы Штатов обнародовали доклад, по которому руководство РФ якобы с помощью кибератак пыталось создать благоприятные условия для победы на выборах ТрампаПодробнее
В Германию прибыли американские танки для Польши и стран БалтииВ Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии
В немецком порту Бремерхафен началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, прибывших из США моремПодробнее
Американская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборов
Якобы хакеры взламывали компьютеры штаба Демократической партии по приказу президента ПутинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ миреWikiLeaks не увидела доказательств США о связи своих информаторов с какой-либо странойВ миреВ Германию прибыли американские танки для Польши и стран БалтииВ миреПрервано железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом
Отключения электричества в Стамбуле объяснили кибератаками США
Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения
Снежный шторм спровоцировал транспортный коллапс на востоке США
Мужчина ранил двух священников в папской базилике в Риме
В Москве завели дело о доведении подростка до самоубийства
Полиция установила личность организатора теракта в ночном клубе Стамбула
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи