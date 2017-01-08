Бежавший из КНДР дипломат рассказал о ядерных планах Пхеньяна

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хе рассказал о планах КНДР к 2017 году создать баллистическую ракету с ядерной боеголовкой, способную поразить континентальную часть США, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

"Северная Корея поставила перед собой цель создать уменьшенные ядерные заряды, которые можно будет разместить в ракетах, способных достичь США, к 2017 или началу 2018 года, учитывая политические перемены в Южной Корее и Соединенных Штатах", - заявил Тхэ Ён Хе.

Ранее в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что разработка межконтинентальной баллистической ракеты вступила в заключительную фазу.

В прошлом году Пхеньян провел два ядерных испытания, несмотря на протесты со стороны Совбеза ООН.