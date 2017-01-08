Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Погода продолжает преподносить неприятные сюрпризы по всему миру. Снежный шторм парализовал транспортное сообщение на востоке США: на трассах массовые аварии, большинство авиарейсов отменено или отложено. Циклон затронул и Европу: из-за ледяных дождей с вечера прекращено железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом. Наконец, аномальные холода в центральной части России сопровождаются коммунальными авариями и массовыми задержками рейсов.

- Дональд Трамп назвал глупцами тех, кто не хочет дружить с Россией, и пообещал, что при нем Москва будет больше уважать Вашингтон. А госсекретарь Джон Керри раскритиковал манеру избранного президента делать важные политические заявления с помощью постов в твиттере.

- Турецкая полиция установила личность подозреваемого в организации теракта в ночь на 1 января в одном из ночных клубов Стамбула. Это выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан. Задержать его пока не удалось, поисковая операция по всей стране продолжается.