В совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинца

По словам Биньямина Нетаньяху, есть связь между сегодняшним преступлением и аналогичными терактами с использованием грузовиков во Франции и Берлине

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Водитель грузовика, въехавший в группу военнослужащих в Иерусалиме, был палестинцем из восточной части города, сообщает Jerusalem Post.

По его информации, палестинское движение Хамас похвалило теракт, и призвало палестинцев "не ослабить сопротивление".

Грузовик наехал на группу военнослужащих в районе площадки Армон ха-Нацив. Погибли четыре человека, - трое мужчин и одна женщина - всем из них было чуть больше 20 лет, еще 15 человек пострадали.

Водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом.

Издание также приводит слова премьера страны Биньямина Нетаньяху, который заявил , что у властей Израиля есть все основания полагать, что преступник был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Мы знаем, что была серия подобных атак, мы уверены, что есть связь между сегодняшним преступлением и аналогичными происшествиями во Франции и Берлине", - сказал Нетаньяху.

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14 июля 2016 года в Ницце по окончании праздничного салюта по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии - в толпу зрителей на Английской набережной врезался грузовой автомобиль, который продолжил движение вдоль пешеходной зоны почти на протяжении двух километров, сбивая людей, оказавшихся на его пути. Нападавший был ликвидирован прибывшими на место полицейскими. Погибли 84 человека.

Вечером 19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате 12 человек погибли и около 50 пострадали.

Подозреваемый в совершении этого теракта - выходец из Туниса Анис Амри - скрылся с места происшествия. Впоследствии он был застрелен в Милане, когда попытался оказать сопротивление итальянской полиции.