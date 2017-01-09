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Сенатор Тед Круз встретился с главой тайваньской администрации

Власти Техаса ранее получили предупреждение о нежелательности встречи от китайских властей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сенатор от американского штата Техас Тед Круз встретился в воскресенье с находящейся в США транзитом главой администрации китайского Тайваня Цай Инвэнь, несмотря на прогнозируемые протесты Пекина, сообщили СМИ.

"Дальнейшее развитие экономического сотрудничества между двумя нациями должно стать приоритетным. Расширение доступа на тайваньский рынок будет выгодно техасским фермерам, малому бизнесу", - говорится в заявлении, распространенном сенатором.

При этом он добавил, что незадолго до встречи власти штата получили письмо из китайского консульства, в котором говорилось о нежелательности встреч американских сенаторов с Цай Инвэнь и важности соблюдения принципа существования "одного Китая".

"Китайская Народная Республика должна понять, что Америка сама принимает решения о встречах с теми, кто ее посещает. Китайцы не предоставляли нам право вето на их встречи с теми, с кем они хотят. И мы будем продолжать встречаться с любыми партнерами, в том числе, с тайваньцами, когда нам это выгодно", - отметил Т.Круз.

В Пекине выразили резкое недовольство состоявшейся после президентских выборов в США телефонной беседой избранного президента Дональда Трампа с Цай Инвэнь. Позднее КНР обращалась к американскому госдепартаменту с просьбой отказать в транзитной визе Цай Инвэнь на ее пути в Латинскую Америку.

Теги: США, Тайвань, Тед Круз
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