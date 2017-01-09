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В Женеве пройдут переговоры по будущему статусу Кипра

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Лидеры греческого и турецкого секторов Кипра встретятся в Женеве для переговоров под эгидой ООН по поводу будущего острова.

Как напоминает "Би-би-си", предыдущие попытки договориться успехом не увенчались.

Цель переговоров с участием Никоса Анастасиадиса и Мустафы Акынджи - добиться объединения государства в статусе федерации, где где страной на равных правах управляли бы греки и турки.

Раскол произошел в 1974 году после прихода турецких войск, который последовал за мятежом сторонников присоединения к Греции. Треть острова населена турками-киприотами, оставшиеся две трети - греками-киприотами. Так называемую Турецкую республику Северного Кипра признает только Анкара.

Если на переговорах будет достигнут прогресс, к ним присоединятся представители стран-гарантов безопасности Кипра: Греции, Турции и Великобритании.

В понедельник 9 января на встрече будут обсуждаться следующие вопросы: кому принадлежит собственность, которую были вынуждены оставить греки-киприоты после турецкого вторжения в 1974 году. Будет ли обеспечена безопасность турков-киприотов, если остров покинут военные Турции - а это около 30 тысяч человек. Кто выступит гарантом выполнения договоренностей: ЕС или Великобритания, у которой есть военные базы на острове.

Кроме того будет затронута инициатива чередования президентов турецкого и греческого происхождения, что ставит вопрос о роли ЕС, в который входит только Греция.

Также должны обсудить тему территорий, которые должны принадлежать грекам-киприотам, являющимся этническим большинством. По оценкам ООН, не менее 165 тысяч греков-киприотов и не менее 45 тысяч турков из соответствующих регионов были изгнаны во время эскалации конфликта.

Любые решение, которые будут достигнуты в Женеве должны получить поддержку населения, которое проголосует на отдельных референдумах. В 2004 году турки-киприоты выступили за план ООН по объединению, а греки-киприоты его категорически отвергли.

Теги: Кипр, Греция, Турция, Великобритания
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