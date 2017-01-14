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Постпред РФ при ЕС называл нелепыми обвинения в адрес Москвы из-за Кипра

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Антироссийская истерия становится заразной, считает постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов, который прокомментировал в пятницу публикацию в европейском издании Politico утверждений, что якобы Россия может попытаться повлиять на общественное мнение Кипра, чтобы помешать объединению острова.

"Сверхусердные бойцы информационного фронта работают день и ночь, пытаясь обвинить Россию во всех видах проблем, в том числе тех, которые являются прямым результатом недальновидной и высокомерной политики других", - заявил высокопоставленный российский дипломат, чей комментарий на английском языке опубликован на сайте постпредства РФ при ЕС.

По его словам, он отчасти ожидал нечто подобного после очередной попытки разрешить давнюю проблему Кипра без должного учета ее сложного характера. Постпред отметил, что как человек, который имел дело с проблемой Кипра на протяжении более сорока лет, он не был удивлен итогами последней инициативы в Женеве и счел своим долгом прокомментировать нелепые утверждения Politico.

"Я хотел бы напомнить тем, кто, кажется, забывают, что это моя страна в различных ее исторических воплощениях поддерживала справедливое и прочное урегулирование кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и соглашений на высоком уровне 1977 и 1979 годов, то есть решение, которое отвечало бы интересам всех киприотов. Возможно, было бы уместно отметить, что в мае 1986 года моя страна предложила наиболее полный план для кипрского решения", - отметил Чижов.

"Мы всегда настаивали, что оба сообщества должны получить возможность без вмешательства извне или искусственных сроков принимать решение о будущем их страны", - подчеркнул глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе, добавив, что такая позиция "была и продолжает высоко оцениваться, как греческими, так и турецкими киприотами".

Чижов также напомнил, что еще в 2004 году, когда Россия действительно применила "техническое" вето к неподготовленной резолюции СБ ООН, обе стороны поблагодарили Москву за этот жест.

"Таким образом, попытки переложить вину за отсутствие успеха в усилиях по урегулированию проблемы до определенной даты или на основе искусственно навязанных шаблонов и несправедливы, и вводят в заблуждение", - заявил российский дипломат.

Ранее европейское Politico написало о том, что в Республике Кипр якобы опасаются влияния России на общественное мнение с целью помешать объединению острова.

Теги: Кипр, Россия
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