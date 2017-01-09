В мире

Белоруссия введет безвизовый режим для граждан США и стран Евросоюза

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда граждан 80 стран, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, были отменены визы для благоприятных в миграционном плане стран, стратегических партнеров Белоруссии и государств, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", - продолжили в пресс-службе.

Там отметили, что для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (не менее 46 белорусских рублей на каждый день пребывания), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Белоруссии.

"Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)", - добавили в пресс-службе.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Теги: Белоруссия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Сумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналистаСумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналиста
По данным прокуратуры Нидерландов, в сумке могут быть и человеческие останкиПодробнее
Первые американские танки прибыли в ПольшуПервые американские танки прибыли в Польшу
В Германии ждут отправки по железной дороге еще сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техникиПодробнее
Дамаск подтвердил готовность к переговорам в АстанеДамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане
Башар Асад не исключил, что на переговорах в Казахстане будет поднят вопрос о референдуме по вопросу изменения конституции СирииПодробнее
Трампа не удивила критика в его адрес на вручении "Золотых глобусов"Трампа не удивила критика в его адрес на вручении "Золотых глобусов"
Мерил Стрип обвинила избранного президента в том, что он еще в 2015 году якобы пародировал заболевание журналиста, что сам Трамп категорически опровергПодробнее
Сенатор Тед Круз встретился с главой тайваньской администрацииСенатор Тед Круз встретился с главой тайваньской администрации
Власти Техаса ранее получили предупреждение о нежелательности встречи от китайских властейПодробнее
Экс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнанииЭкс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнании
Этому может помочь решение суда в РФ о признании киевского Майдана 2014 года госпереворотомПодробнее
Израиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломатаИзраиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломата
Шаи Масот назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона "идиотом" и призывал "вывести из строя" его заместителяПодробнее
Помощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атакахПомощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках
По словам Райнса Прибуса, избранный президент США принимает выводы разведки о роли неких российских структур в ходе выборовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаКремль отказался комментировать новую антитабачную концепциюВ миреСумку с обломками малайзийского "Боинга" изъяли у вернувшегося из Донбасса журналистаВ РоссииПесков пожаловался на усталость от обвинений в хакерских атаках в адрес РФВ РоссииПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
Подруга Хиллари Клинтон усомнились в ее планах баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Петербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Жертвами сильных морозов в Европе стали 16 человек
Минюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жилья
Жители Южной Кореи резко сократили потребление яиц из-за роста цен
Трамп в ответ на критику Мерил Стрип назвал ее переоцененной актрисой
Глава МИД Турции заявил об отказе пересмотреть позицию по целостности Украины
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи