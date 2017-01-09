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Разведка США сочла риск начала войны в течение 5 лет максимальным cо времен СССР

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американские эксперты считают, что угроза возникновения вооруженных конфликтов в мире в течение следующих пяти лет возрастет до максимальных показателей в период после окончания "холодной войны". Об этом пишут в понедельник западные СМИ со ссылкой на доклад Национального совета по разведке США.

В докладе под названием "Глобальные тенденции: парадокс прогресса" утверждается, что неопределенность ситуации в США и странах Запада, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека побудят Россию и КНР оспаривать влияние США на мировой арене.

При этом, согласно докладу, в этой ситуации особенную опасность будут представлять неверные оценки поведения вероятного противника.

Авторы доклада отмечают, что если полномасштабной войны и удастся избежать, то, тем не менее, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование могут привести к разделу мира на сферы влияния.

Среди других проблем, указанных в докладе, - региональные конфликты, терроризм, рост экономического неравенства, национализма и антиглобализма, замедление экономического роста и экологические проблемы.

Однако авторы доклада не исключают и возможность того, что новые условия позволят правительствам, сообществам, различным группам построить более безопасное и внушающее надежды будущее.

СМИ напоминают, что Национальный совет по разведке США включает аналитиков разведсообщества США, он участвует в составлении проектов национальных разведывательных сводок, которые резюмируют работу всей разведки США в составе 17 агентств.

Теги: США
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