Экономика

СМИ узнали о перспективе закрытия Москвой всех долгов СССР к лету

Сумма последнего долга составляет более 152 млн долларов

СМИ узнали о перспективе закрытия Москвой всех долгов СССР к лету
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение о погашении Россией последнего долга СССР в размере 125,2 млн долларов будет подписано в ближайшие месяцы, а сам долг погашен до начала лета, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

"Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт", - сказал собеседник издания.

В свою очередь в пресс-службе Минфина изданию сообщили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга.

На прошлой неделе министерство сообщило о погашении долга перед Македонией на $60,6 млн. В Минфине тогда отметили, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

По данным министерства, соглашение с этой страной будет подписано Минфином от имени правительства РФ, а погашение долга будет осуществлено в течение 45 дней с момента его ратификации.

Теги: Россия, СССР
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