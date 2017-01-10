Причиной взрыва в казахстанской пятиэтажке стало отключение электричества

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Взрыв отопительного котла в пятиэтажном доме в поселке Шахан Карагандинской области, из-за которого 1 января погибли девять человек, произошел вследствие отключения электроэнергии, сообщил глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов.

"В разрушенном доме котел был установлен в 1997 году, в 2004 году они установили за счет средств жильцов новый котел, наняли четырех кочегаров. Котел рассчитан на предельную температуру 95 градусов, при превышении которой образовавшееся давление может вызвать взрыв котла. В день происшествия в 20:30 отключилась электроэнергия, что привело к остановке насосов системы отопления и повышения температуры в котле выше нормы с последующим взрывом", - сообщил он на заседании правительства во вторник.

Как сообщалось, поздно вечером 1 января в поселке Шахан рухнул подъезд пятиэтажного жилого дома.

Погибли 9 человек, двое госпитализированы. Всего в доме проживало 118 человек, в рухнувшем подъезде - 25 человек. ЧП произошло из-за взрыва отопительного котла, расположенного в подвале дома.