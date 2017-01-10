Для российско-китайского университета в Шэньчжэне построят реплику здания МГУ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне откроет свои двери для студентов в сентябре 2017 года, китайская сторона строит для него здание по образцу Московского университета на Воробьевых горах, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Согласно вашей договоренности с руководством (КНР - ИФ) мы открываем совместный университет в Шэньчжэне. Китайская сторона хочет построить вот такое здание - повторить МГУ. Заложили камень, получили лицензию, занятия начнутся в сентябре", - рассказал Садовничий главе государства.

Он добавил, что "это будет совместный университет Московского университета и Пекинского политеха - первый вообще в истории наших отношений совместный университет двух стран".

Ректор МГУ сообщил также, что филиал Московского университета откроется в Словении и отметил, что у МГУ "очень сильные связи с Ираном".

"Мы подписали 37 соглашений с Ираном, открыли несколько центров Ломоносова", - сказал Садовничий.

Такие же центры, по его словам, создаются в Ливане и в Италии.

"Мы ведем такое наступление, как китайские институты Конфуция: открываем центры Ломоносова", - добавил он.