Правительство выделит субсидии ведущим университетам России

Согласно распоряжению, это должно повысить их конкурентоспособность в мире

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства "О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров", опубликованное во вторник на сайте правительства.

"В рамках госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы средства в размере 10,3 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в распоряжении от 17 февраля 2017 года №281-р.

Согласно внесенному Минобрнауки России и подписанному главой правительства документу, утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета, предусмотренных в федеральном бюджете в рамках подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального образования" государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

Целью обозначена задача по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Правительством РФ с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России.

Решение о предоставлении государственной поддержки принимается Минобрнауки на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

По итогам рассмотрения отчётов ведущих университетов за 2015 год Совет рекомендовал выделить три группы ведущих университетов. На основе рекомендаций Совета в 2016 году были выделены три группы ведущих университетов, господдержка была предоставлена 21 российскому вузу (по 7 университетов в каждой группе). В 2017 году субсидии также предоставляются трём группам ведущих университетов. Объем господдержки в 2017 году составит: вузам первой группы - по 849,2 млн рублей; вузам второй группы - по 482,2 млн рублей; вузам третьей группы - по 141,5 млн рублей.