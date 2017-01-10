В районе посольства РФ в Кабула совершен двойной теракт

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Два взрыва произошли во вторник вечером в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине Кабула.

По сообщениям СМИ, первый теракт произошел вблизи здания бывшего управления безопасности, второй - возле телестудии парламента Афганистана.

Очевидцы утверждают, что после того как раздался первый взрыв и на месте инцидента стали собираться представители силовых структур, сработало второе взрывное устройство.

В районе Дарул-Аман находятся министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент страны и посольство России.

Сообщений о жертвах и пострадавших в результате взрывов пока не поступало.