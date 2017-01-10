Талибы взяли на себя ответственность за двойной теракт в Кабуле

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за двойной теракт, произошедший во вторник в районе Кабула, где находится посольство России, сообщают афганские СМИ со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахеда.

Представитель "Талибан" заявил, что теракт был направлен против сотрудников пятого управления службы безопасности Афганистана.

Около 16:00 по местному времени (14:30 по московскому) в районе Дарул-Аман на юго-западной окраине афганской столицы произошло два взрыва. В этом районе находятся здания управления безопасности, парламент страны, министерства внутренних и иностранных дел, а также посольство России.

Местные СМИ отмечают, что после того как прогремел первый взрыв и на место инцидента стали собираться полицейские и представители служб безопасности, сработало второе взрывное устройство. Официальных сообщений о жертвах атаки пока нет, но, по сообщению местных СМИ, речь идет о десятках пострадавших.