В ЕС пообещали выделить Украине 100 млн евро для Фонда энергоэффективности

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сообщил, что Евросоюз готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности.

"Марош Шевчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства по реформированию энергетического сектора Украины. Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг", - сообщает пресс-служба украинского правительства по итогам разговора.

Кроме того, во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Евросоюза в энергетической сфере, в частности относительно обеспечения украинских и европейских потребителей природным газом. Гройсман заверил, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС говорится в сообщении.