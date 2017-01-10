На газопроводе близ Баку вновь вспыхнул пожар

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел на линии газопровода в поселке Сангачал в Гарадагском районе Баку, сообщает местное агентство АПА.

По данным агентства возгорание началось примерно в 20:30 часов по местному времени. Авария произошла на территории, находящейся рядом с местом произошедшего недавно взрыва.

Агентство не располагает информацией о пострадавших в результате инцидента.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2016 года и 2 января 2017 года на магистральном газопроводе в поселке Сангачалы имели место два пожара. Среди возможных причин аварии компания SOCAR назвала низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и в оползневой зоне. Второй пожар на газопроводе произошел в результате выявления ряда новых недостатков.