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Чарлстонского стрелка приговорили к смертной казни

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суд присяжных единогласно приговорил к смерти Дилана Руфа, в июне 2015 года устроившего стрельбу в методистской афроамериканской церкви в Чарлстоне, Южная Каролина, в результате которой погибли девять человек, сообщает во вторник CNN.

Присяжные выбрали смертный приговор во всех 18 пунктах обвинения, которые предусматривали эту меру наказания. До этого они совещались почти три часа.

Выступая в суде с последним словом, обвиняемый заявил, что у него "не было выбора". "В моем признании ФБР я сказал им, что должен был это сделать, и очевидно, что на самом деле это неправда... Я ничего не должен был делать. Но я имел в виду, что я чувствовал, что должен это сделать, и я до сих пор продолжаю это чувствовать".

Обращаясь к присяжным, Руф сказал о том, что практически не надеется избежать смертной казни: "Как мне сказали, я имею право попросить вас приговорить меня к пожизненному заключению, но я не уверен, что из этого выйдет что-то хорошее. Я только скажу, что достаточно лишь одному из вас не согласиться с остальными".

Летом 2015 года 21-летний Руф пришел на богослужение в церковь и оставался на службе около часа, после чего открыл огонь по прихожанам. Перед тем, как начать стрельбу, он сказал: сказал: "Я должен сделать это. Вы насилуете наших женщин и хотите захватить нашу страну. От вас надо избавиться". Жертвами нападения стали шесть женщин и трое мужчин, в том числе настоятель церкви, сенатор Клемента Пинкни; все они они были афроамериканцами. Как выяснилось в ходе расследования, Руф называл себя сторонником расовой сегрегации, хотел развязать гражданскую войну в США, а затем покончить с собой.

Теги: США, Чарлстон
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