Во Франции освободили четырех из 17 задержанных по делу об ограблении Ким Кардашьян

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полиция Франции освободила четырех человек, которые были задержаны ранее в рамках расследования ограбления американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян в Париже, сообщает в среду радиостанция Europe 1.

Среди них - водитель, обслуживавший знаменитость в ночь ограбления. Ранее СМИ сообщили, что следователи рассматривают версию о его возможной причастности к нападению.

Накануне полиция задержала 17 человек возрастом от 23 до 72 лет.

Ограбление было совершено в октябре 2016 года. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали Кардашьян и заперли ее в ванной комнате.

Грабители похитили, в частности, шкатулку с драгоценностями стоимостью примерно 6 млн евро и кольцо стоимостью около 4 млн евро.