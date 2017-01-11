ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"

11 января 11:05

Савченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян

Всего в списке 101 россиянин - военные и гражданские лица, попавшие в украинские тюрьмы в 2014-2016 гг. Подробнее

11 января 09:07

AP отказалось от публикации "слухов" о российском компромате на Трампа

Большая часть американских СМИ сочли информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" необоснованной Подробнее

11 января 06:18

Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью

Президент назвал США самой влиятельной страной в мире, а главными угрозами для нее - экстремистов и авторитарные режимы Подробнее

11 января 05:21

BuzzFeed опубликовал источник "российского" компромата на Трампа