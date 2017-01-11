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В офисе грузинской партии начался обыск после новогоднего посева конопли

Оппозиционеры выступают за легализацию употребления марихуаны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Представители МВД Грузии в среду пришли с обыском в офис оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" в Тбилиси, где в новогоднюю ночь ее члены, выступающие за полную легализацию употребления марихуаны, демонстративно посеяли коноплю.

"Почему они отложили (визит в офис - ИФ), не знаю. . . Наверно, они изымут горшки и проверят, действительно ли там марихуана, а это на самом деле так. В принципе, другого и нет. То, что мы сделали, было публично, и общественность об этом знает", - заявил журналистам председатель партии "Гирчи" ("Шишка") Зураб Джапаридзе. "Для нас это - борьба за свободу человека", - добавил он.

По его словам, представители МВД предъявили постановление суда с разрешением на обыск. Следственные мероприятия проходят по статье 265 УК Грузии (незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

"Вечером 31 декабря мы совершили акт гражданского неповиновения. Мы целенаправленно нарушили, на наш взгляд, вторую или третью часть 265 статьи УК Грузии, хотя у них в решении (суда - ИФ) написана первая часть. Но мне сказали, что, как правило, дело возбуждается по первой части", - сказал Джапаридзе.

Согласно существующей информации, в офисе партии "Гирчи" находятся более 80 горшков с посевами конопли, которая уже дала всходы.

В последнее время в Грузии активизировалась общественная кампания с требованием декриминализации наркотиков. Все чаще стали проводиться акции с требованием отмены уголовной ответственности за потребление марихуаны и других легких наркотиков. В свою очередь, власти страны заявляют о готовности изменить существующее законодательство с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов. По УК страны, за хранение и распространение марихуаны определен тюремный срок до 11 лет, а за ее употребление - до года тюрьмы или штраф.

Партия "Гирчи" была создана в ноябре 2015 года группой депутатов, покинувших созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение". Партия собиралась участвовать в октябрьских парламентских выборах, но затем снялась с них. Ряд лидеров "Гирчи" пытались баллотироваться в парламент в составе блока, созданного вокруг партии "Паата Бурчуладзе - движение государство для народа" и провалившегося на выборах.

Теги: Грузия, Тбилиси
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