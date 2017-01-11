СМИ сообщили о ранении зятя президента Грузии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Грузинские СМИ сообщили в среду вечером об инциденте в Тбилиси, в результате которого предположительно огнестрельное ранение получил зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндиа Гогочури. По информации СМИ, которые ссылаются на телекомпанию "Рустави-2", Гогочури был доставлен с ранением в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы в Тбилиси.

На данный момент место происшествия оцеплено полицией, работают эксперты-криминалисты, передают СМИ.

О каких-либо других деталях не сообщается. Ситуацию пока воздержались комментировать в МВД Грузии.

В ведомстве лишь заявили журналистам, что расследование ведется по статьям Уголовного кодекса Грузии - 118 и 236, что подразумевает умышленное нанесение вреда здоровью и незаконное ношение огнестрельного оружия.