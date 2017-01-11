Главные новости
В миреТрамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на негоЭкономикаБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииКультураСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
В мире

Трамп усмотрел в фальшивых новостях средство дискредитации его победы на выборах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его противники на выборах распространяют фальшивые новости с целью принизить значение его победы.

"Я с легкостью выиграл выборы, сформировалось великое "движение" (сторонников Трампа - ИФ), а жуликоватые оппоненты пытаются умалить значение нашей победы при помощи фальшивых новостей", - написал Трамп в своем твиттере. Он также заявил, что считает доклад о компромате, якобы собранном на него Россией, проплаченным его политическими оппонентами.

"Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад (о компромате - ИФ), проплаченный политическими оппонентами, "не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом". Это (данные доклада - ИФ) крайне нечестно", - отметил он.

По мнению Трампа, американским разведслужбам не следовало допускать утечку в СМИ не соответствующих действительности данных о его связях с Россией. "Разведслужбам ни в коем случае не следовало допустить утечку "фальшивых" новостей. Это попытка навредить мне напоследок (перед инаугурацией - ИФ). Мы ведь живем не в нацистской Германии?", - написал он в твиттере.

Так Трамп прокомментировал публикацию в некоторых американских СМИ о том, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Трампа.

Сначала CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Трамп в ответ на появление новостей о российском компромате разместил в своем твиттере эмоциональный пост, в котором заявил о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм".

Он назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.

Большая часть американских СМИ сочли информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" необоснованной. От публикации, в частности, воздержалось агентство The Associated Press и газета The New York Times.

"Не те штаты"

В декабре Трамп, реагируя на критику Билла Клинтона, который сказал в интервью одной из нью-йоркских газет, что избранный президент "особо ничего не умеет", парировал в твиттере: "Это он ничего не умеет". И в следующем посте пролил свет на причину своей победы: "Особенно (ему неизвестно - ИФ) - как, имея неограниченный бюджет, получить голоса людей в ключевых неопределившихся штатах. Они сделали ставку не на те штаты", - резюмировал Трамп .

8 ноября миллиардер Трамп победил во всенародном голосовании. 20 декабря он получил необходимую поддержку на голосовании коллегии выборщиков и, таким образом, одержал формальную победу на выборах президента США. Голосование завершилось с результатом 304:169 в пользу Трампа. Для победы ему было необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Всего в коллегии выборщиков состоят 538 человек (по пропорциям согласно переписи населения и по одному за каждого сенатора).

Теги: США, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на негоТрамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на него
Он добавил, что спецслужбы не должны были допускать утечку в СМИ фальшивых новостей о компромате, якобы собранном на него РоссиейПодробнее
В Японии начали готовить закон об отречении императора от престолаВ Японии начали готовить закон об отречении императора от престола
Действующая конституция страны не предусматривает такой возможности Подробнее
Савченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиянСавченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян
Всего в списке 101 россиянин - военные и гражданские лица, попавшие в украинские тюрьмы в 2014-2016 гг.Подробнее
AP отказалось от публикации "слухов" о российском компромате на ТрампаAP отказалось от публикации "слухов" о российском компромате на Трампа
Большая часть американских СМИ сочли информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" необоснованнойПодробнее
Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речьюБарак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью
Президент назвал США самой влиятельной страной в мире, а главными угрозами для нее - экстремистов и авторитарные режимыПодробнее
BuzzFeed опубликовал источник "российского" компромата на ТрампаBuzzFeed опубликовал источник "российского" компромата на Трампа
Трамп ответил на обвинения в связях с Россией, назвав их "политической охотой на ведьм"Подробнее
Разведка США доложила Трампу о сборе Россией компромата против негоРазведка США доложила Трампу о сборе Россией компромата против него
Согласно резюме ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки, Москва собирала порочащие сведения об обоих кандидатах в президенты, однако опубликовала лишь те, которые касались демократовПодробнее
В сенат США внесен законопроект о дополнительных санкциях против РоссииВ сенат США внесен законопроект о дополнительных санкциях против России
Ограничения коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Международный автосалон в Детройте14 фото
10 января
Международный автосалон в Детройте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на негоЭкономикаБолее 80% всего парка Sukhoi Superjet 100 осталось в эксплуатацииКультураСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центраВ РоссииИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом
Более 900 россиян стали фигурантами уголовных дел за уклонение от армии
СМИ узнали о помощи Киева Клинтон в предвыборной борьбе против Трампа
Задержаны подозреваемые в помощи организаторам терактов в Брюсселе
Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
Трамп заявил об отсутствии попыток России повлиять на него
Приближенный Трампа назвал оскорбительной чушью публикации о российском компромате
В офисе грузинской партии начался обыск после новогоднего посева конопли
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи