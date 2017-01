Трамп усмотрел в фальшивых новостях средство дискредитации его победы на выборах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его противники на выборах распространяют фальшивые новости с целью принизить значение его победы.

"Я с легкостью выиграл выборы, сформировалось великое "движение" (сторонников Трампа - ИФ), а жуликоватые оппоненты пытаются умалить значение нашей победы при помощи фальшивых новостей", - написал Трамп в своем твиттере. Он также заявил, что считает доклад о компромате, якобы собранном на него Россией, проплаченным его политическими оппонентами.

"Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад (о компромате - ИФ), проплаченный политическими оппонентами, "не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом". Это (данные доклада - ИФ) крайне нечестно", - отметил он.

По мнению Трампа, американским разведслужбам не следовало допускать утечку в СМИ не соответствующих действительности данных о его связях с Россией. "Разведслужбам ни в коем случае не следовало допустить утечку "фальшивых" новостей. Это попытка навредить мне напоследок (перед инаугурацией - ИФ). Мы ведь живем не в нацистской Германии?", - написал он в твиттере.

Так Трамп прокомментировал публикацию в некоторых американских СМИ о том, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Трампа.

Сначала CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Трамп в ответ на появление новостей о российском компромате разместил в своем твиттере эмоциональный пост, в котором заявил о сфабрикованных новостях и "охоте на ведьм".

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Он назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.

Большая часть американских СМИ сочли информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" необоснованной. От публикации, в частности, воздержалось агентство The Associated Press и газета The New York Times.

"Не те штаты"

В декабре Трамп, реагируя на критику Билла Клинтона, который сказал в интервью одной из нью-йоркских газет, что избранный президент "особо ничего не умеет", парировал в твиттере: "Это он ничего не умеет". И в следующем посте пролил свет на причину своей победы: "Особенно (ему неизвестно - ИФ) - как, имея неограниченный бюджет, получить голоса людей в ключевых неопределившихся штатах. Они сделали ставку не на те штаты", - резюмировал Трамп .

8 ноября миллиардер Трамп победил во всенародном голосовании. 20 декабря он получил необходимую поддержку на голосовании коллегии выборщиков и, таким образом, одержал формальную победу на выборах президента США. Голосование завершилось с результатом 304:169 в пользу Трампа. Для победы ему было необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Всего в коллегии выборщиков состоят 538 человек (по пропорциям согласно переписи населения и по одному за каждого сенатора).