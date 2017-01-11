СМИ узнали о помощи Киева Клинтон в предвыборной борьбе против Трампа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ходе предвыборной кампании в США представители правительства Украины пытались оказать кандидату от демократов Хиллари Клинтон помощь в борьбе против республиканца и ныне избранного президента США Дональда Трампа, сообщает в среду американское интернет-издание Politico.

По его данным, Киев оказывал помощь союзникам Клинтон в поиске компромата на Трампа, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей его предвыборного штаба - Пола Манафорта.

Politico пишет, что некий консультант Национального комитета Демократической партии США встречался с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне для того, чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом, Манафортом с одной стороны, и Россией - с другой.

Издание напоминает, что сами украинские власти, в том числе посольство Украины в США, утверждали, что занимали нейтральную позицию по отношению к предвыборной гонке.

В прошлом году в американских СМИ появилась информация о связях Манафорта с бывшим украинским руководством. По информации издания, Манафорт работал советником экс-президента Украины Виктора Януковича и в период с 2007 по 2012 год получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой "серой схемы". В итоге Манафорт ушел из предвыборного штаба.