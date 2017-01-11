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Трамп поблагодарил не публиковавшие слухи о его связях с РФ американские СМИ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в среду выразил признательность ряду американских СМИ, не ставших публиковать непроверенную информацию о том, что Россия якобы собрала на него компромат.

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"Я бы хотел поблагодарить многие СМИ за их решение", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Трамп пояснил, что данные не были опубликованы рядом СМИ, "которые в прошлом не очень-то хорошо со мной обращались".

По его словам, не соответствущий действительности доклад о якобы собранном на него компромате "никогда не следовало писать и не следовало публиковать".

Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Сначала CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа, затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Полный текст документа приводится во вторник на сайте BuzzFeed, документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". BuzzFeed тем не менее оговаривается и указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Трамп назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.

Теги: США, Россия, Дональд Трамп
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