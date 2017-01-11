Трамп не увидел "перехода черты" Обамой из-за санкций за хакерские атаки

Он заверил, что с его президентством Россия станет сильнее уважать США и прекратит взлом систем

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не согласился с тем, что действующий президент Барак Обама перешел черту, введя санкции против России в связи с хакерскими атаками.

"Нет, я не думаю, что он зашел слишком далеко", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции.

При этом Трамп заверил журналистов, что после его прихода ко власти Россия будет больше уважать Вашингтон и не станет больше проводить хакерские атаки. "Им не следовало делать это (использовать хакеров против США - ИФ). И они не будут больше делать это", - сказал он.

Ранее избранный президент согласился с тем, что РФ причастна к хакерским атакам в США, но заверил, что такими же атаками занимаются многие страны, в частности, Китай. Он пообещал в будущем защитить свою страну от подобных вторжений.