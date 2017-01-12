В Тбилиси предупредили о возможных проблемах с электроэнергией в Абхазии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Минэнерго Грузии считают, что существует опасность, что в феврале-марте Ингури ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция страны, из-за снижения уровня воды в ее водохранилище уже не сможет вырабатывать столько электроэнергии, чтобы удовлетворять возросшие потребности населения Абхазии.

"Проблема на самом деле существует", - заявил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе журналистам в среду.

По его словам, как и в прошлую зиму, планируется встреча с абхазскими коллегами по этому конкретному вопросу. "Мы обсудим и, наверное, примем решение, чтобы урегулировать возможную проблему, связанную с поставками электроэнергии в Абхазию", - сказал К.Каладзе.

Как заявил вечером в среду генеральный директор ООО "Ингури ГЭС" Леван Мебония, уже сейчас уровень воды в водохранилище гидроэлектростанции, которая является единственным источником энергоснабжения Абхазии, снизился до 438 метров.

"Этой воды будет достаточно приблизительно до 20 февраля. Пока есть вода, но, что будет потом, не знаю. Если абхазская сторона не осуществит импорт электроэнергии или не ограничит ее потребление, то они (Абхазия - ИФ) могут оказаться в очень сложной ситуации", - сказал Л. Мебония.

Ингури ГЭС, установленная мощность которой составляет 1300 МВт, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище на территории, контролируемой Грузией.

В вопросах функционирования объектов Ингури ГЭС грузинская и абхазская стороны действуют согласованно. В 1992 году между грузинской и абхазской сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингури ГЭС в пропорции 60% Грузии и 40% Абхазии, которая действует по сей день.