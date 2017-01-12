Мощное землетрясение зарегистрировано в Гватемале

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Колебание земной коры магнитудой 5,7 зарегистрировано на тихоокеанском побережье Гватемалы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:22 мск в среду землетрясения имел координаты 13.93 градуса северной широты и -91.19 градуса западной долготы и находился в 48 км юго-западнее города Санта-Люсия-Коцумальгуапа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".