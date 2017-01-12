На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"

Ранее за непризнание суверенитета этой страны и показ российской рекламы Киев уже прекратил трансляцию около 35 телеканалов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также показа российской рекламы.

Как отметил в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский, в 2016 году этот орган неоднократно фиксировал нарушения телеканалом украинского законодательства. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала ездили в Крым с территории РФ.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.

Нацсовет по телерадиовещанию из-за нарушения украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности уже запретил трансляцию около 35 российских телеканалов.