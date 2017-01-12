Кремль назвал запрет "Дождя" на Украине продолжением деструктивной линии Киева

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал решение Украины запретить вещание телеканала "Дождь" на своей территории.

"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - приводятся его слова на сайте телеканала.

О запрете вещания "Дождя" на Украине стало известно в четверг. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также показа российской рекламы.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Нацсовет признал российский телеканал "Дождь" соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.