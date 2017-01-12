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Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани

Накануне Дональд Трамп пообещал защитить свою страну от хакеров, заверив, что во время его президентства Россия будет больше уважать Вашингтон и прекратит кибератаки

Вопросами кибербезопасности в США займется экс-мэр Нью-Йорка Джулиани
Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и новоизбранный президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани займется вопросами кибербезопасности в администрации избранного президента США Дональда Трампа, сообщила переходная команда.

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"Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Накануне в ходе пресс-конференции Трамп пообещал принять решительные меры по защите страны от хакеров, отметив, что в США есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям.

Перед этим он согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки, но отметил, что кибератаками занимаются многие страны, в том числе и Китай.

При этом Трамп заверил журналистов, что после его прихода ко власти Россия будет больше уважать Вашингтон и не станет больше проводить хакерские атаки. "Им не следовало делать это (использовать хакеров против США - ИФ). И они не будут больше делать это", - сказал он.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о своей непричастности к хакерским атакам на территории США.

Теги: США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
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