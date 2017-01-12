Минфин США принял новый пакет санкций против Сирии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минфин США объявил в четверг о введении нового пакета санкций в отношении 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения.

В коммюнике Минфина отмечается, что новые санкции связаны с "промышленным производством хлорина, который сирийские власти использовали как оружие против собственного народа".

Минфин США основывает свое решение на докладах экспертов ООН за 2016 год. В обнародованном в августе докладе сообщалось о двух случаях использования химического оружия сирийскими военными - 21 апреля 2014 года в городе Талменес и 16 марта 2015 года в Сармине, также сообщалось об использовании горчичного газа (иприта) боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России), сообщает "Би-би-си".

В октябре эксперты ООН заявили еще об одном случае использования сирийской армией химического оружия во время боевых действий - в населенном пункте Каминас в провинции Идлиб 16 марта 2015 года.

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года министерство финансов США ввело санкции против шести министров правительства Сирии, нескольких граждан страны, руководителей российского Темпбанка, а также пяти российских юридических лиц. В коммюнике ведомства отмечалось, что эти санкции связаны с "насилием в Сирии".

Месяцем ранее Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроекты о введении санкций против финансовых спонсоров правительства Сирии и о продлении ограничительных мер против Ирана. Одобренные конгрессменами США санкции были направлены против таких ключевых союзников Башара Асада, как Россия и Иран.

Как сообщала радиостанция Deutsche Welle, проект резолюции по Сирии обязывает президента США вводить санкции против стран или компаний, которые ведут бизнес или оказывают финансовую поддержку сирийскому правительству или Центральному банку Сирии. Кроме того, санкции будут угрожать любому, кто предоставляет самолеты сирийской гражданской авиации, сотрудничает с сирийским телекомом или оказывает поддержку сирийской энергетике.