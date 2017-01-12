Самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" в четверг осуществил разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Согласно их информации, "АВАКС" с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, совершил подлет к Калининградской области с юга. Он длительное время вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте около 9,5 тыс. метров.

Ранее в четверг у российских рубежей на Балтике оперативное задание также выполнял стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W. Разведчик с бортовым номером 62-4138 и позывным FILE29, вылетевший с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании, проводил радиотехническую разведку у морских границ Калининградской области, находясь на высоте около 9 тыс. метров.

В последние месяцы военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты вблизи западных рубежей России и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.

Наблюдатели отмечают, в частности, что разведывательные полеты участились возле Калининградской области после размещения там новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевода на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".