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Ассанж согласился на экстрадицию в США при условии помилования Мэннинг

Бывший информатор WikiLeaks отбывает в США 35-летний срок, а основатель этой организации живет в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов согласиться на экстрадицию в США, если президент страны Барак Обама помилует бывшего информатора организации Челси Мэннинг, ранее известную как Брэдли Мэннинг, сообщается в твиттере WikiLeaks.

"Если Обама помилует Мэннинг, то Ассанж согласится на экстрадицию в США, несмотря на очевидное несоответствие судебного дела министерства юстиции США конституции", - говорится в сообщении.

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45-летний Ассанж с июня 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. Он опасается ареста британской полицией и последующей выдачи Швеции, где ему предъявлены обвинения в преступлении сексуального характера в отношении двух женщин. Ассанж опасается что Швеция в свою очередь выдаст его США, где ему грозит суровое наказание за публикацию Wikileaks сведений, содержащих гостайну.

Ранее СМИ сообщали, что в списке людей, которые просят у Обамы амнистии или помилования, значится отбывающая тюремное наказание в США Челси Мэннинг.

Брэдли Мэннинг, ныне известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через WikiLeaks он разгласил множество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы. Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Брэдли Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Теги: Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Челси Мэннинг, Брэдли Мэннинг, США, Барак Обама
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