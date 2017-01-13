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Кипр заподозрил Россию в стремлении помешать объединению острова

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Республике Кипр опасаются, что Россия может попытаться повлиять на общественное мнение, чтобы помешать объединению острова, сообщает европейское Politico.

"Мирное соглашение позволило бы ослабить напряженность между ЕС и Турцией, начать официальное сотрудничество между ЕС и НАТО, заблокированное из-за того, что Кипр (член ЕС - ИФ) и Турция официально не признают друг друга. Кроме того, Турция получила бы новый источник импорта газа, а Брюссель, после ряда провалов в прошлом году, наконец, отпраздновал бы победу в сфере дипломатии. Все это не отвечает интересам России", - отмечает издание.

По его данным, в Республике Кипр опасаются, что РФ будет использовать социальные сети, СМИ и связи с кипрскими националистами, чтобы помещать достижению договоренности по Кипру.

"Правительство (Республики Кипр - ИФ) в курсе действий России и следит за ситуацией", - приводит Politico словам источника, близкого к кипрским властям.

Также в Никосии полагают, что Москва может попытаться повлиять на общественное мнение на Кипре, если будет достигнуто соглашение по объединению острова, и оно будет вынесено на референдум.

"Есть свидетельства того, что Москва уже приступила к таким действиям. Посол РФ на Кипре Станислав Осадчий в прошлом месяце подвергся критике на этом острове за то, что давал противоречивые комментарии по поводу позиции РФ по объединению Кипра", - отмечается в статье.

Накануне сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.

"Мы подошли очень близко к урегулированию", - цитируют западные СМИ слова Гутерриша. При этом Гутерриш пояснил, что остаются вопросы по исполнению соглашения и тому, какие "инструменты" будут разработаны для его поддержания.

Переговоры по Кипру стартовали в понедельник в Женеве.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.

Теги: Кипр, Россия
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