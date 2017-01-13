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Эрдоган исключил полный вывод турецких войск с Кипра

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что не считает возможным полный вывод турецких войск с Кипра, сообщают западные СМИ.

Он отметил, что полный вывод турецкого контингента из северной части Кипра - "совершенно недопустим".

Со своей стороны, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в пятницу заявил, что убежден в необходимости полного вывода турецких военных для успеха в процессе объединения острова.

В четверг сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.

"Мы подходим очень близко к урегулированию", - цитируют западные СМИ слова Гутерриша. При этом он пояснил, что остаются вопросы по проблеме исполнения соглашения, и какие "инструменты" будут разработаны для его поддержания.

Переговоры по Кипру стартовали в понедельник в Женеве.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.

Теги: Кипр, Турция
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