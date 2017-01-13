МИД РФ заявил о применении террористами химоружия в Сирии и Ираке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила действующие в Сирии и Ираке террористические группировки в применении боевых отравляющих веществ.

"Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности в Сирии и Ираке, рецидивы "химического" терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, "Джабхат Ан-Нусры" и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)", - заявила Захарова журналистам в пятницу.

Она отметила, что один из первых инцидентов с применением зарина против сирийских правительственных войск и мирного населения был зафиксирован в н.п. Хан Аль- Ассальеще весной 2013 года.

Захарова добавила, что "в данном контексте представляют интерес оценки западных экспертов, которые констатировали, что после захвата летом 2014 года боевиками ИГ Мосула и их доступа к фонду научной библиотеки и лабораторной базе расположенного там университета производственно-технологические возможности игиловцев по синтезу отравляющих веществ существенно расширились".

"Ситуация ещё более усугубилась с переходом на сторону ИГ бывших офицеров иракской армии, имевших отношение к военно-химической программе времен Хусейна, а также с привлечением из-за рубежа дипломированных специалистов-химиков. Таким образом, террористическая деятельность негосударственных субъектов в Сирии и Ираке приобрела ещё более масштабный, системный и трансграничный характер с перспективами её выхода за пределы Ближнего Востока", - заявила Захарова.

По ее словам, "Россия на протяжении последних лет неоднократно обращалась к мировому сообществу с призывом координировать усилия по противодействию новому феномену "химического" терроризма".

"Еще два года назад совместно с Китаем мы предлагали принять резолюцию СБ ООН, которая способствовала бы решению этой весьма непростой задачи", - сказала Захарова, отметив, что резолюция не была принята из-за "политической заангажированности и антиасадовской зашоренности всё тех же "друзей Сирии".

"Что касается "фабрики" ИГ в Ираке по производству химоружия, то об обнаружении подобных объектов заявляли сами иракцы и представители возглавляемой США антиигиловской коалиции. В этой связи за более детальной информацией предлагаем обратиться к иракским властям и коалиционному командованию, которые в свое время публично рапортовали о нейтрализации неких Сулеймана Дауда аль-Баккара и Абу Малика - игиловских специалистов-химиков из числа бывших иракских военных. В прошлом году коалиция распространила информацию о захвате объекта ИГ по производству химбоеприпасов в иракском Хите и уничтожении авиацией еще одного подобного химпредприятия", - сказала Захарова.

Она добавила, что американские военные и разведслужбы, вместе с британскими коллегами "еще в период 2003-09 гг. в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия абсолютно бесконтрольно уничтожили несколько тысяч химбоеприпасов иракской армии".