Американские военные ликвидировали в Йемене одного из лидеров "Аль-Каиды"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пентагон в пятницу сообщил о ликвидации в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разаса в результате авиаудара ВВС США.

"8 января вооруженные силы США совершили авиаудар в отдаленном районе провинции Аль-байда в Йемене, в результате которого погиб Абд эль-Гани аль-Разас, один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу министерством обороны США.

Отмечается, что "этот удар ликвидировал одного из главарей АКАП и нанес ущерб деятельности этой террористической группировки в Йемене и в регионе".