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Военные отбили атаку ИГ на Дейр-эз-Зор

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительственные войска Сирии сумели отразить наступление террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Дейр-эз-Зор, сообщают в субботу официальные сирийские СМИ.

В миреСМИ узнали об атаке ИГ позиций сирийской армии в Дейр-эз-ЗореЧитать подробнее

По их данным, в городе произошли ожесточенные бои, во время которых боевики не смогли добиться успеха. Атаки террористов в самом Дейр-Эз-Зоре были проведены с южного и северо-западного направлений. Кроме того, военные были атакованы в пригородах, а также в районе крайне важного для правительственных сил военного аэродрома: именно благодаря ему давно окруженные в городе военнослужащие получают подкрепления, оружие, боеприпасы и продовольствие.

Сирийские СМИ не приводят точных данных о потерях сторон, но заверяют, что множество террористов убиты.

Со своей стороны, агентство EFE передает со ссылкой на очевидцев, что в городе по-прежнему слышны звуки стрельбы.

Ранее сообщалось, что утром в субботу боевики ИГ начали массированное наступление на позиции военных в Дейр-эз-Зоре. По данным EFE, террористы готовили это наступление с начала года: они перебросили в Дейр-Эз-Зор подкрепления, оружие и боеприпасы.

С 2015 года часть города находится под контролем боевиков, а часть удерживают военнослужащие сирийской армии.

Теги: Сирия, ИГ
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