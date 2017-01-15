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МИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-США

Однако Рейкьявик готов оказать помощь в его проведении, если стороны обратятся с подобной просьбой

МИД Исландии опроверг информацию о возможном саммите Россия-США
Фото: Lehtikuva/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - МИД Исландии не получал запросов американской стороны по поводу организации саммита с участием избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Рейкьявике, но готов оказать помощь в его проведении, заявил министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон.

"Правительство Исландии не получало запросов по этому поводу. Если официальный Вашингтон обратится к правительству Исландии с просьбой об организации саммита в Рейкьявике, мы рассмотрим его положительно, и таким образом внесем вклад в улучшение отношений между США и Россией", - говорится в заявлении министра, которое цитируют местные СМИ.

Как сообщила ранее британская Sunday Times, Дональд Трамп хотел бы провести встречу в Рейкьявике с Владимиром Путиным после того, как вступит в должность.

По информации газеты, Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная поездка нового президента США будет организована для встречи с российским лидером и состоится в столице Исландии, как это было три десятилетия назад на переговорах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в этом городе.

Нацелившись на восстановление отношений с Кремлем, Трамп приступит к работе над сделкой по сокращению ядерных арсеналов, отмечается в статье.

Теги: Россия, США, Исландия
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