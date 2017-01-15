Швеция стала партнером центра НАТО по стратегической коммуникации

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Франция может присоединиться к работе находящегося в Латвии Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации.

Как сообщила агентству BNS специалист центра по общественным отношениям Линда Цурика, Швеция на этой неделе официально подписала договор, став государством-партнером центра. В процессе переговоров о присоединении находится и Франция.

Договор предусматривает работу в центре эксперта от конкретной страны.

Задачи центра состоят в том, чтобы способствовать развитию стратегической коммуникации. Он разрабатывает планы действий, организует обучение и участвует в учениях, а также оказывает поддержку странам-участницам и штабам НАТО.