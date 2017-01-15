Песков анонсировал поздравление Путина после инаугурации Трампа

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает целесообразным, чтобы лидеры России и США пообщались как можно скорее.

"Им все равно придется разговаривать. Можно ожидать, что президент Путин поздравит Трампа (с инаугурацией - ИФ), это стандартная процедура. Дальше все будет зависеть от них, от их решения", - сказал Песков в интервью американскому телеканалу NBC.

"Чем раньше это произойдет, тем лучше", - отметил он.

По его словам, нынешнее состояние российско-американских отношений требует того, чтобы лидеры "сели напротив друг друга и поговорили".

Церемония вступления нового американского президента в должность пройдет 20 января.