Песков в интервью "Би-Би-Си" опроверг причастность России к кибератакам

И сказал, что Москве нужны хорошие отношения с Вашингтоном - но "танго танцуют вдвоем"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия, в том числе Кремль и сам глава РФ Владимир Путин, не имеют никакого отношения к приписываемым им кибератакам.

"Ни российское правительство, ни Кремль, ни президент Путин лично, ни военная разведка не стояли за этими атаками. Если такие атаки вообще имели место быть", - сказал Песков в интервью телеканалу "Би-би-си", которое выйдет в эфир 21 января.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой. Мы убеждены, что мы не можем решить многие проблемы в этом мире и в нашем регионе, которые подвергают опасности нашу страну, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном, - сказал представитель Кремля.

"Но танго танцуют вдвоем. Каков будет подход президента Трампа (избранный президент США Дональд Трамп - ИФ), остается вопросом", - добавил Песков.