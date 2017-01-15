Сербия предупредила Косово о готовности защищать свою территорию

Косовские албанцы не пропустили поезд из Белграда, который украшен изображениям икон и надписью "Косово - это Сербия"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Томислав Николич обвинил косовских албанцев в том, что они пытаются спровоцировать военный конфликт, сообщает Associated Press. Причиной резкого заявления стал остановленный косовскими албанцами поезд, следовавший из Белграда в непризнанную Сербией республику.

"Вчера мы оказались на грани прямого столкновения. Мы будем защищать свой народ и свою территорию", - заявил Николич.

Поезд, раскрашенный снаружи в цвета сербского флага, внутри украшенный православной символикой, ночью вернулся в Белград. Косовские лидеры заявили, что такой внешний вид поезда является провокацией.

Косово объявило о независимости в 2008 году, но ни Сербия, ни Россия его не признали. На севере региона проживают в основном сербы, и Белград сохраняет влияние в этих поселениях.

В 1999 году войска НАТО в течение трех месяцев бомбили Сербию, объясняя это требованием "остановить агрессию Белграда по отношению к косовским сепаратистам".

Николич заявил, что Евросоюз и страны Запада никогда не помогали Сербии и всегда были настроены против нее.

"Почему так называемое международное сообщество и албанцы так расстроились из-за поезда? Может, дело в том, что на нем написано "Косово - это Сербия"? Потому что внутри изображения православных икон?" - приводит слова Николича AP.

Напряжение между Сербией и непризнанным ею регионом возросло после ареста во Франции бывшего премьера Косово Рамуша Харадиная. Белград объявил его в розыск и потребовал от Парижа выдать его в связи с обвинениями в военных преступлениях.