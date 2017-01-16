Грузовой самолет Turkish Airlines разбился в районе аэропорта "Манас"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Грузовой самолет Гонконг - Бишкек упал недалеко от аэропорта Манас, сообщили "Интерфаксу" источник в МЧС Киргизии, по предварительным данным, самолет принадлежит турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

Самолет должен был совершить посадку в бишкекском аэропорту Манас в 4:20 по московскому времени, но, по предварительным данным, не долетел до аэропорта и упал в прилегающей зоне в районе дач (от 5 до 15 км от аэропорта). Предположительно, экипаж самолета составляют четыре человека.

На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, информации о причинах крушения и пострадавших пока нет, сообщили в МЧС Киргизии.