Разбившийся в Киргизии самолет упал на дачный поселок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщили, что разбившийся недалеко от киргизского аэропорта "Манас" грузовой "Боинг-747" упал на дачный поселок, рассказали "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

По словам свидетелей, на месте падения начался крупный пожар. Есть вероятность, что самолет упал на жилой дом.

Предположительно, самолет принадлежит авиакомпании Turkish Airlines, на его борту находились четыре члена экипажа. Крушение произошло около 7:00 понедельника (4:00 по московскому времени).

На месте падения самолета находятся первый вице премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, главы МЧС и Минтранса, бригады "скорой помощи" и пожарные. Аэропорт "Манас" работает в штатном режиме.