Российские саперы разминировали 2 тысячи гектаров территории Алеппо

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские саперы разминировали около 2 тысяч гектаров территории Алеппо, обезврежены более 24 тыс. боеприпасов, сообщил начальник международного противоминного центра Вооруженных сил РФ полковник Игорь Михайлик.

"Проверено около двух тысяч гектаров, обезврежено более 24 тыс. боеприпасов", - сказал Михайлик в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Как следует из репортажа, саперы занимаются разминированием в историческом центре Алеппо. Российские военные полицейские обеспечивают охрану действий инженеров и оцепление территории.

Работу по разминированию районов Алеппо ведут военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.