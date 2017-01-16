Япония и США договорились сократить иммунитет служащих американских баз

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Япония и США в понедельник подписали документ, дополняющий договор о статусе персонала американских военных баз в Японии и ограничивающий иммунитет их гражданских служащих от местных судебных органов, сообщает японское издание "Майнити".

В МИД Японии отметили, что пока точно неясно, сколько именно гражданских служащих на военных базах США лишатся защиты от судебной неприкосновенности.

В ведомстве при этом уточнили, что всего на американских базах в Японии работают около 7,3 тыс. человек, которых определяют как гражданских служащих. 2,3 тыс. из них работают по подряду.

Переговорам на тему внесения дополнений в договор о статусе американских военнослужащих предшествовали неоднократные инциденты с участием военных США в японской префектуре Окинава, включая изнасилования и нападения, что в течение долгого времени вызывало недовольство местных жителей.

Кроме этого, ранее на Окинаве заявляли, что не только префектура, но и остальная Япония должна нести на себе бремя содержания американской военной инфраструктуры. По оценкам западных СМИ, хотя остров Окинава занимает около 1% территории Японии, здесь размещены 75% американских военных, несущих службу в Японии.