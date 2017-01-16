Марин Ле Пен опровергла слухи о встрече с представителями Трампа в США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не встречалась с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой в ходе недавнего визита в Нью-Йорк.

В интервью французскому телеканалу БФМ-ТВ, отвечая на вопрос журналиста, контактировала ли она с Трампом или его окружением во время визита в Нью-Йорк, она сказала: "Нет".

"Мы не контактировали с командой Дональда Трампа, потому что сейчас не время - в данный момент они занимаются переходом власти, а это очень важный момент", - добавила Ле Пен.

В интервью радиостанции РТЛ она уточнила, что поездка носила "частный характер и не была частью предвыборной кампании".

Ранее СМИ сообщали, что Марин Ле Пен была замечена в ресторане небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке, где находятся офисы Трампа. По их информации, она также посетила вечеринку, организованную в одной из квартир в небоскребе ее другом - Гуидо Ломбарди.

Ле Пен - кандидат в президенты Франции. Согласно опросам, у нее хорошие шансы пройти во второй тур, однако победить на выборах ей вряд ли удастся.